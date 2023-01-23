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Esenler'de yol kenarında bekleyen gruba silahlı saldırı: 2 yaralı

23.01.2023 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de bir akaryakıt istasyonu girişinde bekleyen bir gruba, yoldan geçen bir araç içinden ateş açıldı. Silahlı saldırıda, kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı. Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler'de yol kenarında bekleyen gruba silahlı saldırı: 2 yaralı

Esenler'deki olay Birlik Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Vedat Çağlar Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen kişilere, plakası alınamayan hafif ticari araçtaki kişi ya da kişiler tarafından silahlarla ateş açıldı.

SALDIRIDAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Saldırının neden yapıldığı henüz bilinmezken, olayda A.A.(22) ile M.Y.(22) yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı.

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Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

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Polis ekipleri de olayın meydana geldiği alanda detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri bir otomobile mermi isabet ettiğini tespit ederken, akaryakıt istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenler silahlı saldırı

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