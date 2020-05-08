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Esenler'de yolda çatlaklar oluştu, sokak kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 02:54 | Son Güncelleme

Esenler'de bir inşaatın bulunduğu sokakta çökme ve çatlaklar oluşması üzerine kaymalar meydana geldi. Polis, sokağı kapatarak önlem alırken, itfaiye, AFAD ile Esenler Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri de ekipleri de çökmenin yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. Olay yerindeki inceleme ve çalışmalara sabah saatlerine kadar ara verildi.

Olay, Kemer Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımına devam edilen bir inşaatın bulunduğu 945. sokakta zeminde çökme ve çatlaklar oluşması üzerine kaymalar meydana geldi. Sokak sakinlerin durumu polis, itfaiye ve AFAD'a haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

SOKAKTA YAŞAYAN VATANDAŞLAR UYARILDI

Polis ekipleri, güvenlik amaçlı sokağı çift taraflı kapattı. Sokak ve çevre binalarda oturan vatandaşlar ise uyarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri kaymaların yaşandığı asfalt zeminde incelemelerde bulundu.

BAZI VATANDAŞLAR EVLERİNDEN AYRILDI

Ayrıca, Esenler Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri de sokakta inceleme yaptı. İncelemelerin sürdüğü sıralarında bazı vatandaşların evlerinden ayrıldığı görüldü.

Polis ekiplerinin sokakta sabaha kadar nöbet tutacağı öğrenilirken, çalışmalara sabah saatlerine kadar ara verildi.

(DHA)

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