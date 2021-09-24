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Esenler’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

24.09.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de O-3 Bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2’si kadın 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Devrilen kamyonun kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Esenler’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, saat 00.30’da Esenler O-3 Otoyolu İSTOÇ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye trafikte makas atan iki araç nedeniyle 4 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı. Çarpışma nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken kamyonette yolun ortasına devrildi.

Meydana gelen kaza nedeniyle 2’si kadın 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada 5 arasın maddi hasar aldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Esenler
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