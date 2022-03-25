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Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet! Acımasızca dövüldüler: Görüntüleri görünce şok oldum

25.03.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de bulunan bir erkek yurdunda görevli olan kişi öğrencilere şiddet uyguladı. Görüntüler büyük tepki toplarken çocukların kafalarına vuran kişi hakkında İstanbul Valiliği soruşturma başlattığını duyurdu. İnfial yaratan görüntüler hakkında ise öğrenci velileri açıklamalarda bulundu. Oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, ''Şok oldum. İnanamadım. Buraya 4 bin lira ödüyorum. Çocuklarım ilim eğitimleri alsınlar diye, gönlümce gönderiyorum'' dedi.

Esenler'de özel erkek yurdunda yaşanan şiddet olayıyla ilgili görüntüler ilk olarak sosyal medyada paylaşıldı.Erkek öğrenci yurdunda çocuklara şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı. Yurdun önüne gelen öğrencilerin aileleri duruma tepki gösterdi. İstanbul Valiliği yazılı bir açıklamayla, yurt görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlattığı bildirilerek "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" denildi.

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"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOK OLDUM"

Öğrencilerin aileleri, yetkililerden bilgi almak için yurt binasına geldi. Oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, "Görüntüleri izleyince şok oldum. İnanamadım, buraya geldim. Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum. Bizim çocuklarımız kendi gönül rızasıyla geliyor. Ben de çocuklarım ilim eğitimleri alsınlar diye, gönlümce gönderiyorum. Hocaların da çoğunu tanıyorum. Olanlara şaşırdım. Kimse çocuğunun dövülmesini istemez Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum, biz memnunuz. Evim buraya çok yakın o yüzden burayı tercih ettim, çocuğumdan her dakika haber alıyorum" dedi.

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"ÇOCUĞUMA BÖYLE BİR ŞEY YAPILMIŞSA, BURADA TUTMAM"

Fazıl Helvacı, "Süreci bekleyeceğiz. Bu durumla ilgili mutlaka yasal süreç başlayacaktır. Yetkili öğretmen her kimse onun emniyette ve karakoldaki ifadesinden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağını bekleyeceğiz. Burada yurt yönetimi tamamen suçlu bulunursa ve bizim çocuklarımıza da böyle bir şey yapılmışsa çocuğumuzu burada tutmayacağız. Ancak bir kişi bir anlık şiddet ile bunu yaptıysa bunu bütün kuruma mal etmenin anlamı yok" diye konuştu.

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(DHA)

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Esenler
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