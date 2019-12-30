Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Sokağa düşen tahtalar ve kiremitler arabaların üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri olay yerindeki çalışması sürüyor.