Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Sokağa düşen tahtalar ve kiremitler arabaların üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri olay yerindeki çalışması sürüyor.
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Sokağa düşen tahtalar ve kiremitler arabaların üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri olay yerindeki çalışması sürüyor.
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.
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Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Sokağa düşen tahtalar ve kiremitler arabaların üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri olay yerindeki çalışması sürüyor.
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