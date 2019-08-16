HABER

Esenler "Güney Rezerv Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Esenler’de 17 Ağustos Depremi’nin 20.

Esenler’de 17 Ağustos Depremi’nin 20. yılında "17 Ağustos ve Esenler’de Kentsel Dönüşüm Basın Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu “17 Ağustos, hepimizin yüreğinde olan çok büyük bir acıdır ama bu acıyı sadece konuşmaktan ziyade bunu bir daha yaşamamak için tedbirler almamız gerekir” dedi.
Esenler’de, 17 Ağustos Marmara depremin 20. yıl dönümünde depreme yönelik yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenlendi.
Esenler, Güney rezerv bölgesi kentsel dönüşüm proje alanında gerçekleşen basın toplantısında “Esenler ve Kentsel Dönüşüm” konulu sergi ile kentsel dönüşüm çalışmaları gösterildi. “Yıkıcı olmayan depremler güvenli konutlarla mümkün” sloganıyla, “17 Ağustos ve Esenler’de kentsel dönüşüm” konulu basın toplantısında Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 2023 kentsel dönüşüm hedeflerini örneklerle anlattı. Toplantıda ayrıca olası doğal afet ve kazalarda kullanılmak üzere ESKAT bünyesine dahil edilen ESKAT Afet ve Acil Durum Aracı tanıtıldı.

“ilk amacımız hayatları kurtarmak
Öncelikli amaçlarının hayat kurtarmak olduğunu vurgulayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Gördüğünüz bu alan Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından bir tanesidir. Bu alan aynı zamanda Türkiye’nin rezerv alanıdır. Şu anda ilk uygulamaları görmekteyiz. Esenler’de yapacağımız dönüşüm için kullanacağımız konutlar bunlar. Bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız TOKİ’ye çok destek veriyor. Burada şunu özellikle ifade etmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm bir hayat kurtarma meselesidir. Bir otomobil alıyoruz ve 10-15 yıl sonra değiştiriyoruz. Tıpkı araçlar gibi binalarımızın da bir ömrü var ama biz bunu kabul etmek istemiyoruz. Hayatın bir hakikati var ki; binalarımız sınırlı bir ömüre sahip ve bu binaların yenilenmesi gerekiyor. İşte biz, bu imkana sahip olmayan vatandaşlarımıza bu evleri veriyoruz. Buradaki ilk amacımız hayatları kurtarmak, ikincisi ise ideal bir dönüşüm projesi gerçekleştirmek ve örnek bir şehir kurmaktır. Bu temel hedefler üzerinde yolumuza devam ediyoruz. Millet bahçelerimizden biri burada hizmete giriyor. Burası kültürel sosyal imkanları, donatısıyla ve diğer tüm olanaklarıyla yepyeni bir düzene sahip olacak. 17 Ağustos, hepimizin yüreğinde olan çok büyük bir acıdır ama bu acıyı sadece konuşmaktan ziyade bunu bir daha yaşamamak için tedbirler almamız gerekir” dedi.

“Her bakımdan donanımlı bir haldeyiz”
Olası doğal afet ve kazalarda kullanılmak üzere Esenler Belediyesi tarafından satın alınan ESKAT aracının burada bulunma sebebinin, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen deprem ile ilgili olduğunu anlatan ESKAT işletme Şefi Nihat Duman, “ESKAT, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak buradayız. Bu araçta uzatma kablosu ile birlikte 50 metre uzunluğunda canlı tespit cihazımız var. Bu şekilde nefes alan herkesin tespitini yapabiliyoruz. Ayrıca aracımızda kesme-ayırma cihazımız da var. 33 milimetre çapında bir demiri kesebiliriz. Ayrıca bir trafik kazası olması durumunda aracın herhangi bir yerindeki demiri de kesebiliyoruz. Her bakımdan donanımlı bir haldeyiz” ifadelerinde bulundu.

“Esenler Belediyesinin başlatmış olduğu bu çalışma olumlu bir hamle”
Esenler Belediyesinin başlatmış olduğu bu çalışma olumlu bir hamle olduğunu ifade eden Kentsel Dönüşüm Uzmanı mimar Nihat Şen, “1999’da meydana gelen Marmara Depreminden bu yana baktığımızda Türkiye’de bugün 20-21 milyon civarında yapı stokumuz mevcut. Yapılan araştırmalar, 7 milyon yapının çok acil bir şekilde yenilenmesi gerektiğini gösteriyor. Burası bir rezerv alanı, bilindiği gibi boş bir alan. Burası için sadece Maliye Bakanlığından izin alınıyor. Diğer kurumlardan izin alınmadan çalışma yapılabiliyor. Burada da belediye, kentsel dönüşüm alanındaki mülk sahiplerine geçici veya daimi konut vermek için inşaat alanları oluşturmuş durumdadır. Esenler Belediyesinin başlatmış olduğu bu çalışmanın bu anlamda oldukça olumlu bir hamle olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme
Çin'e mermer ve tarım ürünlerinden sonra süt ürünleri ihracıÇin'e mermer ve tarım ürünlerinden sonra süt ürünleri ihracı
TOKİ’den o iddialara yalanlamaTOKİ’den o iddialara yalanlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.