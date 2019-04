Esenler halkı, millet bahçesinde mangala “Evet” dedi

“Bir iş yaparken halka sorarak karar vermek her zaman çok daha isabetli olur”

Halkın görüşünün sandığa yansımasının önemli olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Millet bahçemiz içerisinde mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk. Bu mangallar yakıldıkça zaman zaman özellikle civar evler de ve parkın içerisinde millet bahçesi içerisinde bulunanlardan şikayetler gelmeye başladı. ‘Biz duman kokusu altında millet bahçesinde piknik yapmak istemiyoruz’ diyenler oldu. Bir iş yaparken halka sorarak karar vermek her zaman çok daha isabetli olur. Geçen hafta sandıkları buraya koyduk. Bu uygulamayı gerçekleştirirken evet mangal yakmaya devam etsin diye çıkarsa mangala devam edeceğiz. “Hayır” çıkarsa hayırın gereğini yerine getireceğiz. Şu ana kadar 3 bin 651 kişi oy kullandı. Ortalama 5 ile çarparsak çünkü her aile adına bir kişi oy kullanmış oluyor. Halkın iradesi sandığa yansıması ve halkın iradesinin sandığa doğru yansıması ve doğru sonuçlanması çok önemli bir şey. Onun için çok şeffaf bir şekilde burada oylamaları yapıyoruz. Sayımı tüm milletin huzurunda yapıyoruz. İşaretlemeyi bütün milletin huzurunda yapacağız. Sonra bu sonuçları parkın her tarafına asacağız. Eğer bir yanlışlık varsa herkes itiraz edebilir. Herkesin itiraz etme hakkı vardır. Herkesin kendi hukukunu koruma hakkı vardır” dedi.