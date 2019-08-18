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Esenler Otogarı’nda 'taksi' tartışması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili sonrası yoğunluğun yaşandığı Esenler Otogarı’nda bazı taksicilerin mesafeye göre yolcu seçmesi tepkilere yol açtı. Bazı taksiciler ile vatandaşlar arasında tartışma yaşanırken bir taksicinin polis ekiplerine rağmen yolcu almak istememesi bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Bayram tatilini hafta sonuyla birleştiren İstanbulluların dönüşüyle Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, memleketlerinden getirdikleri malzemelerle taksi çilesi çekti. Taksicilerin yakın mesafe olması nedeniyle kendilerini almadıklarını iddia eden bazı vatandaşlar, yaşanan durumu cep telefonu ile görüntüledi.

POLİS BİLE DİRENDİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin bir taksi sürücüsüne yolcuyu almasını söylediği görülüyor. Taksici ise ısrarla değişime gideceğini söyleyerek yolcuları almak istemiyor. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından taksici yolcuyu alıyor.

Yine bir başka görüntüde ise, taksilerin kendisini almadığını iddia eden yolcularla bazı taksiciler arasında tartışma yaşanıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
esenler otogarı Taksi

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