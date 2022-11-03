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Esenler'de 19 yaşındaki genç kızın öldürülmesiyle ilgili 2 sanık hakkında dava açıldı

03.11.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de 19 yaşındaki genç kızın öldürülmesiyle ilgili 2 sanık hakkında dava açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiyenur Atalay'ı sokak ortasında öldürdüğü öne sürülen sanık ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen sanık hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yaklaşık 7 yıl önce sosyal medyadan tanışan maktul Asiyenur Atalay ile sanık Ümit Karakoyun'un 5 Mayıs 2022'de aralarında nişanladıkları anlatıldı.

Olay tarihinde maktulün arkadaşları ile başka arkadaşlarının evine gittiği, maktulün arkadaşının sosyal medya hesabından canlı yayın açarak oyun havaları eşliğinde oyunlar oynadıkları belirtilen iddianamede, bu sırada sanık Ümit Karakoyun'un canlı yayına girerek, maktulü ve yanındakileri tehdit ettiği ifade edildi.

Akşam saatlerinde maktul ve arkadaşlarının evden ayrıldığı, sanık Karakoyun'un caddede yanına gittiği Asiyenur Atalay'ı tartışmanın ardından 2 el ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Karakoyun, tartıştıkları sırada maktulün çantasından silah çıkartarak kendisine doğrulttuğunu, silahı maktulün elinden aldığını ve kavga ettikleri sırada silahla ateş ettiğini iddia etti.

İddianamede, sanık Karakoyun'un olay günü diğer sanık Mesut Gezer ile de karşılaştığı, Gezer'in boşanma aşamasındaki eşini vurması için Karakoyun'a 2 bin lira teklif ederek silah verdiği de anlatıldı.

Karakoyun'un, Asiyenur Atalay'ı, Gezer'in verdiği silahla vurduğu da iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanık Ümit Karakoyun'un "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması, sanık Mesut Gezer'in ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Davanın duruşması ileriki günlerde Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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