HABER

ESENLER'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA
Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Esenler Turgutreis Mahallesi 460 sokaktaki bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede yandaki binanın çatısına da sıçradı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-Yangından alevli görüntüler

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralıGÜNCELLEME - Hatay'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
Turizmci çifte bayram yaşadı (2)Turizmci çifte bayram yaşadı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.