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Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Esenler Turgutreis Mahallesi 460 sokaktaki bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede yandaki binanın çatısına da sıçradı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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