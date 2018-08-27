Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı-1

Erhan TEKTEN-İSTANBUL,(DHA)
ESENLER'DE 2 binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Esenler Turgutreis Mahallesi 460 sokaktaki bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede yandaki binanın çatısına da sıçradı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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