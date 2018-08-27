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Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 16:31 | Son Güncelleme

ESENLER'DE 2 binanın çatısı alev alev yandı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ESENLER'DE 2 binanın çatısı alev alev yandı. 45 dakikalık çalışma sonrası söndürülen yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 460 sokakta bulunan bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler daha sonra yandaki binaya da sıçradı. Saat 15.00 sıralarında alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bazı vatandaşlar yangın çıkan apartmanların sakinlerini dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven araçlarıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın başladığında binada bulunanları tahliye ettiklerini söyleyen Cemal Sarıkaya isimli vatandaş kolundan hafif şekilde yaralandı.

Bu arada yangına müdahaleye gelen bir itfaiye aracı da 460 Sokak girişinde arızalandı. Yanan binanın yanındaki evde oturan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerine "Buradaki çatıdan da dumanlar çıkıyor" diyerek müdahalede bulunulmasını istedi. Kızgın vatandaşı polis sakinleştirdi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

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