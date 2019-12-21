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Esenler’de "33 Sokak Basketbolu Turnuvası"nın finali gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:42 | Son Güncelleme

Esenler’de iki buçuk ay süren "33 Sokak Basketbolu Turnuvası"nın finalinde sporcular, sporseverlere adeta bir basketbol şöleni yaşattı.Esenler Belediyesi’nin, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla, "7’den 77’ye Basketbol" sloganıyla gerçekleştirdiği ve iki buçuk ay süren 33 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda final müsabakaları nefes kesti.

Esenler’de iki buçuk ay süren "33 Sokak Basketbolu Turnuvası"nın finalinde sporcular, sporseverlere adeta bir basketbol şöleni yaşattı.
Esenler Belediyesi’nin, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla, "7’den 77’ye Basketbol" sloganıyla gerçekleştirdiği ve iki buçuk ay süren 33 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda final müsabakaları nefes kesti. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 400’ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın finalinde, “Bayanlar”, "Erkekler" ve "Genç Erkekler" kategorilerinde 12 takım mücadele etti. Nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuvanın finalinde sporcular, kendilerini izlemeye gelen sporseverlere adeta bir basketbol şöleni yaşattılar.
Şampiyonlar ödüllerine kavuştu
Kıyasıya geçen karşılaşmaların ardından, her kategoriden şampiyon takımlar 6 bin TL, ikinci takımlar 4 bin TL, üçüncü takımlar 3 bin TL, dördüncü takımlar ise bin TL tutarında spor mağazası hediye çeki ve basketbol topu gibi çeşitli hediyeler kazandı. Turnuvaya katılan tüm sporculara ise basketbol forması ve basketbol topu hediye edildi.
Turnuvada başarılı olan takımlara kupa ve madalyalarını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte Esenler Kaymakamı Adil Karataş verdi. Göksu, "7’den 77’ye Basketbol" sloganıyla başlattıkları ve iki buçuk ay süren turnuvada yer alan çocuklara, gençlere, anne babalara, torunlarıyla basket atan dedeler ile ninelere teşekkür etti.
Turnuvada “Bayanlar” kategorisinde, Lavera takımı birinci, AGN takımı ikinci, İbrahim Turhan Lisesi takımı üçüncü ve Oruç Reis Basket takımı dördüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise Bigboss takımı birinci, Yaşam Spor takımı ikinci, Sharp Shooters takımı üçüncü, Esenler City Thunder takımı dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde Taco Bulls takımı birinci, Limitless takımı ikinci, Vurkaçoğulları takımı üçüncü, Semt Aşkı takımı ise dördüncü oldu.

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