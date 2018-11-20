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Esenler'de "4. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:35 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi ve Bab-ı Alem Uluslarası Öğrenci Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik 8 ülkeden gelen katılımcıların seslendirdiği naatlarla gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi ve Bab-ı Alem Uluslarası Öğrenci Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "4. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi" etkinliği yapıldı.

Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede Türkiye, Arnavutluk, Bangladeş, Bosna-Hersek, İran, Mısır, Tanzanya ve Türkmenistanlı öğrenciler Hz. Muhammed için yazılmış şiirler olan naat-ı şerifleri seslendirdi.

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla programı gerçekleştirdiklerini, Hz. Muhammed'i şiirlerle anmak istediklerini söyledi.

Kara, Türk edebiyatında sayısız naat-ı şerif bulunduğunu kaydederek, "Sadece bizim edebiyatımızda değil, 'bizim gönül coğrafyamız' diye nitelendirdiğimiz İslam coğrafyasında da sayısız şekilde naat-ı şerif yazılmıştır. Farklı dilleri konuşuyor olabiliriz ancak aynı dinin, aynı ümmetin mensupları olarak farklı dillerde yazılmış naatları hissedeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Deneği Esenler Belediyesi

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