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Esenler’de 8 farklı dilde naatlar okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği günü müjdelemesi nedeniyle  'Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi' programı gerçekleştirdi.

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği günü müjdelemesi nedeniyle 'Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi' programı gerçekleştirdi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinlikte 8 ülkeden gençler, kendi dillerinde okudukları naatlarla Hz. Muhammed’i (S.A.V) anlattı.

Esenler Belediyesi, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği destekleri ile Mevlid Kandili’ne özel bir etkinlik düzenledi. Bu yıl 'Diller Farklı Olsa da Gönüller Bir' sloganıyla, 4’üncü kez gerçekleştirilen programa Bosna-Hersek, Bangladeş, İran ve Mısır’ın da içinde bulunduğu 8 ülkeden öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan, Bâb-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kara, “Bizim aslında edebiyatımızda vefat etmiş olanların ardından yazılan şiirlere mersiye ya da ağıt denir. Fakat Hz. Peygamberin ardından yazılanlara naat-ı şerif deniliyor. Bu da onun canlı olarak aramızda olduğunu varsaydığımızın bir göstergesi olsa gerek” ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatında sayısız naat-ı şerif bulunduğuna dikkat çeken Kara, “Gönül coğrafyamız diye nitelendirdiğimiz İslam coğrafyasında da sayısız naat-ı şerif yazılmış. O okyanustan bir katre sunmak istedik” diye konuştu.

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