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-  ESENLER'DE BANKADA SOYGUN GİRİŞİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Esenler'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
Esenler'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi.
Olay Esenler Oruç Reis Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Saat 09.45 sıralarında 59 yaşındaki Mehmet K. bankaya geldi. Silahını çıkaran Mehmet K. 'yi bankanın güvenlik görevlisi fark ederek müdahalede bulundu. Silahlı kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Olay banka görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi. Banka şubesine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de banka şubesinde inceleme yaptı. Banka güvenlik görevlisi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Bankadan görüntü
-Bankaya giren polis ekipleri
-Banka görevlisi kadının polis ekipleri tarafından emniyete götürülmesi
-Görgü tanığı Muzaffer Bayrak'ın açıklaması
-Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi
-Ekiplerin hazırlanarak bankaya girmesi
-Olay yeri ekiplerinin çalışmaları
-Bankada yapılan çalışmalar
-Olay yeri ekiplerinin bankadan çıkması
-Genel ve detaylar

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