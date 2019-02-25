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 Esenler'de bankada soygun girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 12:55 | Son Güncelleme

ESENLER'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi.

 Esenler'de bankada soygun girişimi

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi.
Olay Oruç Reis Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Saat 09.45 sıralarında 59 yaşındaki Mehmet K. bankaya geldi. Silahını çıkaran Mehmet K. 'yı, bankanın güvenlik görevlisi fark ederek müdahalede bulundu. Silahlı kişi, özel güvenlik görevlisini kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Bu sırada olay banka görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi. Banka şubesine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de banka şubesinde inceleme yaptı. Banka güvenlik görevlisi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Esenler'de bankada soygun girişimi Esenler'de bankada soygun girişimi Esenler'de bankada soygun girişimi Esenler'de bankada soygun girişimi

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