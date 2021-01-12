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Esenler’de bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı

12.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Esenler’de bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı

Esenler’de bir evden ağır kokular gelmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Esenler’de bir evden ağır kokular gelmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Psikolojik problemleri olan bir kadının evinden yaklaşık 3 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı.
Esenler Kazımkarabekir Mahallesi’nde 5 katlı bir binada oturan vatandaşlar 67 yaşındaki Fatma Akmanoğlu’na ait evin bodrum katında yoğun kokular geldiğini fark etti. Apartman sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Eve gelen Esenler Belediyesi ekipleri psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen kadının evinden yaklaşık 3 kamyonet dolusu çöp çıkardı. Rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadının başka bir evde kaldığı topladığı çöpleri kendisine ait olan o dairede sakladığı öğrenildi.

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