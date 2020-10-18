Esenler’de bir kişi önce kız arkadaşını vurdu sonra da intihar etti

Esenler’de bir kişi, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silah ile ilk önce kız arkadaşına daha sonra kendi kafasına ateş etti. Silah ile kafasına ateş eden genç, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır şekilde yaralanan kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00:15 sıralarında Esenler Otogar Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet A. Ve Hazal T. isimli iki arkadaş yol kenarında otururken aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başlayan Hazal T. isimli genç kız, arkasından gelen Mehmet A. tarafından silahla vuruldu. Ateş ettikten sonra kanlar içinde yerde yatan kız arkadaşını gören Mehmet A. daha sonra elindeki silahı kafasına doğrultarak ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şekilde yaralanan Hazal T.’yi hastaneye kaldırırken, kafasına ateş eden Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri alanda inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

