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  4. Esenler’de çatı yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Esenler’de çatı yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

28.11.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Esenler’de bir binanın çatısında yangın çıktı.

Esenler’de bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumanları kilometrelerce uzaktan görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangın saat 14.00 sıralarında Esenler Mimarsinan Mahallesi 78. Sokak’ta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlarının kilometrelerce uzaktan göründüğü yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan mahalleli, yangını korona virüse rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak izledi.

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