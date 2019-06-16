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Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 04:56 | Son Güncelleme

Esenler Havaalanı Mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esenler Havaalanı Mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar, kendini sokağa attı.
Yangın, saat 01.30 sularında Esenler Havaalanı Mahallesi Uludağ Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı kapladı. Alevleri gören bina sakinleri panikle binayı terk ederken, durumu itfaiyeye bildirdi. olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yanan çatıya müdahale etti.
Yangını gören yan binadaki vatandaşlar da panikle kendini sokağa attı. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğun olmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kimsenin yaralanmadığı yangında itfaiye ekipleri, müdahale ederek söndürdü.
Soğutma çalışmalarının ardından çatıda maddi hasar oluşurken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
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