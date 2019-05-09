HABER

ESENLER'DE ÇATLAKLAR NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNADAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA Esenler'de kolonlarında çatlaklar oluştuğu için boşatılan ve mühürlenen binada ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Esenler'de kolonlarında çatlaklar oluştuğu için boşatılan ve mühürlenen binada ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Mühürlenen bina havadan görüntülendi.
Esenler, Nine hatun Mahallesi 157. Sokak'ta bulunan Aygün apartmanının kolonlarında dün sabah saatlerinde çatlamalar meydana gelmiş ve binada oturanlar tahliye edilmişti. Kolonların çatladığı binaya gelen ekipler incelemelerini sürdürüyor. Binanın bulunduğu sokak, emniyet şeridi çekilerek kapatıldı. Binadaki 15 daire ve tekstil atölyesinde çalışma yaptı. Binadaki incelemeler havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)
-Binanın havadan görüntüleri
-Ekiplerin çalışması
-Detaylar

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Kaldırıma çıkan kamyonet aydınlatma direğini yola devirdiKaldırıma çıkan kamyonet aydınlatma direğini yola devirdi
Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldıEski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul itirazlarını ne zaman görüşecek?

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

Tunceli'den son dakika çatışma haberi geldi: 3 asker yaralı

Çatışma çıktı! Yaralı askerler var

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.