ESENLER'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA BOŞALTILDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL(DHA)

Esenler'de bulunan bir binanın kolonlarında çatlamalar ve dökülmeler meydana geldi. Binada 15 daire ve 1 dükkan boşaltıldı.

İstanbul Esenler Nine hatun Mahallesi 157. Sokak'ta bulunan Aygün apartmanının kolonlarında sabah saatlerinde çatlamalar meydana geldi. Apartmanın altında bulunan Tekstil atölyesini açmaya gelen işletme sahibi Cumali Önder apartmanın kolonlarındaki çatlamaları ve taşların döküldüğünü fark etti. Önder, ardından ekipleri aradığını belirtti. Olay yerine gelen ekipler, binada inceleme yaptı ve tedbiren 15 daire ve tekstil atölyesini tahliye edilmesine karar verdi. İtfaiye ve Esenler Belediyesine bağlı ekipler eşliğinde tekstil atölyesinde bulunan ürünler çıkartılarak karşı dükkanlara taşındı. O anlar Aygün apartmanının yanında bulunan Nine Hatun Camii'nin güvenlik kameralarına yansıdı.

GECE BİNADAN ÇATIRTI SESLERİ GELMİŞ

8 yıldır tekstil atölyesini işlettiğini belirten Cumali Önder, “Gece binadan çatırtı sesleri gelmiş. Binada oturanlar söyledi. Sabah 08.30'da iş yerini açmaya geldiğimde kolondaki çatlaklıkları gördüm. Belediyeyi aradık. İtfaiyeyi aradık. Dükkanı boşalttık. Bir iki gün sonra haber vereceğiz dediler. Mühürlediler. Cam kısmında dışarı doğru bir akıntı olmuş." İfadelerini kullandı.