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Esenler'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:29 | Son Güncelleme

Esenler'de bulunan bir binanın kolonlarında çatlamalar ve dökülmeler meydana geldi.

İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL(DHA) Esenler'de bulunan bir binanın kolonlarında çatlamalar ve dökülmeler meydana geldi. Binada 15 daire ve 1 dükkan boşaltıldı.

İstanbul Esenler Nine hatun Mahallesi 157. Sokak'ta bulunan Aygün apartmanının kolonlarında sabah saatlerinde çatlamalar meydana geldi. Apartmanın altında bulunan Tekstil atölyesini açmaya gelen işletme sahibi Cumali Önder apartmanın kolonlarındaki çatlamaları ve taşların döküldüğünü fark etti. Önder, ardından ekipleri aradığını belirtti. Olay yerine gelen ekipler, binada inceleme yaptı ve tedbiren 15 daire ve tekstil atölyesini tahliye edilmesine karar verdi. İtfaiye ve Esenler Belediyesine bağlı ekipler eşliğinde tekstil atölyesinde bulunan ürünler çıkartılarak karşı dükkanlara taşındı. O anlar Aygün apartmanının yanında bulunan Nine Hatun Camii'nin güvenlik kameralarına yansıdı.

GECE BİNADAN ÇATIRTI SESLERİ GELMİŞ

8 yıldır tekstil atölyesini işlettiğini belirten Cumali Önder, “Gece binadan çatırtı sesleri gelmiş. Binada oturanlar söyledi. Sabah 08.30'da iş yerini açmaya geldiğimde kolondaki çatlaklıkları gördüm. Belediyeyi aradık. İtfaiyeyi aradık. Dükkanı boşalttık. Bir iki gün sonra haber vereceğiz dediler. Mühürlediler. Cam kısmında dışarı doğru bir akıntı olmuş." İfadelerini kullandı.

"HERKES APAR TOPAR İNDİ"

Apartmanın 20 yıllık olduğunu belirten Elif Uçar, “Yan binada oturuyorum. Bu binada kardeşim oturuyor. Sabah saat 11.30 sıralarında zile basıldı sokak bir hengame. Binadakilere dairelerini boşaltsın denildi. Herkes apar topar indi. Kardeşim bize sığındı. 2 yaşında küçük çocuğu var. Kucağında onunla kaçtı geldi bize sığındı. Diğer insanlar ne yapsın." Şeklinde konuştu.

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Esenler'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldıEsenler'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldı
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