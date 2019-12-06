HABER

 ESENLER'DE ÇIKAN YANGINDA ÇATI KATI KÜL OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

ESENLER'de Suriyeli ailenin kaldığı çatı katı sobadan çıkan yangın nedeniyle kül oldu.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) ESENLER'de Suriyeli ailenin kaldığı çatı katı sobadan çıkan yangın nedeniyle kül oldu. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın havadan görüntülendi.

Yangın, Esenler Kemer Mahallesi 931. Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında saat 11.00 sıralarında çıktı. Suriyeli aile kaldığı çatı katında iddiaya göre ısınmak için yakılan sobadan evin içine kor düştü. Odada başlayan yangına müdahale etmek isteyen aile üyeleri başarılı olamayınca kendilerini dışarıya attı. Çatı katını saran alevler nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının diğer apartmanlara sıçramasını engelledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katı kül oldu.

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
Bangladeş’te karakolda soğan satışı başlıyorBangladeş’te karakolda soğan satışı başlıyor
Kadın cinayetlerine çözüm önerisiKadın cinayetlerine çözüm önerisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırı davasında karar

Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer A. ortaya çıktı! Duyunca gözyaşlarına boğulmuş

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Termik santrallerle ilgili Bakan Kurum'dan yeni açıklama!

Bakan Kurum duyurdu! 1 Ocak'ta başlıyor

‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

Milli kick boksçu Berke Şahin için istenen ceza belli oldu!

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.