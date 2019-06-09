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Esenler’de cinnet getiren babanın fotoğrafı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 21:34 | Son Güncelleme

Esenler’de cinnet getirerek eşini ve çocuklarını ağır yaralayıp ardından da intihar eden Suriyeli babanın fotoğrafı ortaya çıktı.Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında cinnet getiren Suriyeli bir baba eşini ve çocuklarını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından intihar etti.

Esenler’de cinnet getiren babanın fotoğrafı ortaya çıktı

Esenler’de cinnet getirerek eşini ve çocuklarını ağır yaralayıp ardından da intihar eden Suriyeli babanın fotoğrafı ortaya çıktı.
Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında cinnet getiren Suriyeli bir baba eşini ve çocuklarını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından intihar etti. Cinnet getirerek kendini 5’inci kattan atan 42 yaşındaki Ömer Mecid’in olaydan önce 37 yaşındaki eşi Midya Şeyh Mohammad ile tartıştığı öğrenildi. Ağır yaralanan kadının ve çocukların tedavisi devam ederken, baba Mecid’in cesedi morga kaldırıldı. Öte yandan, cinnet getiren baba Mecid’in fotoğrafı ortaya çıktı.

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