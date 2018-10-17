Esenler’de deprem tatbikatı yapıldı

İSTANBUL, (DHA) -ESENLER Belediyesi tarafından toplumda afet bilinci oluşturmak ve olası bir deprem karşısında hazır olmak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nin (ESKAT) eğitim çalışmaları kapsamında, Esenler Hükümet Konağı’nda düzenlenen tatbikatı Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yerinde takip etti. ESKAT’ın yanı sıra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Gaz Dağıtım (İGDAŞ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de tatbikatta hazır bulundu. ESKAT tarafından koordinasyonu sağlanan tatbikata yüzlerce vatandaş ve görevli personel katıldı. Temel afet bilinci, hafif arama kurtarma ve acil durumlarda yaralı taşıma usülleri, bina tahliyesi konularında eğitim verildi.

AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Tatbikat senaryosunda 6.5 şiddetinde otuz saniye süren deprem konu edinildi. Vatandaşlar deprem uyarı sesi ile birlikte komutları uygularken, ikinci deprem uyarı sesi ile binayı hızla tahliye etti. Tahliyenin ardından senaryo gereği aralarında ağır yaralıların da bulunduğu on kişi için arama kurtarma tatbikatı da yapıldı.