Esenler'de eşi ve iki çocuğunu ağır yaralayan Suriyeli intihar etti

Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'de cinnet getiren Suriyeli bir baba, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5.kattan atlayarak intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi 5 numaralı binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, evine gelen tütün satıcılığı yapan Suriye uyruklu 42 yaşındaki baba Ömer Mecid, 37 yaşındaki eşi Midya Şeyh Mohammad ile kısa süreli tartışma yaşadı. Cinnet geçiren baba Mecid eşi Midya Şeyh Mohammad ve 11 yaşındaki oğlu Can Mecid ile 9 yaşındaki kızı Jin Mecid'i tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR POLİSİ ARADI, ADAM İNTEHAR ETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Suriye uyruklu baba Mecid, evinin bulunduğu 5. kattan caddeye atlayarak intihar etti.

EŞİ VE ÇOCUKLARI AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Suriye uyruklu baba Mecid hayatını kaybederken, ağır yaralı eşi Midya Şeyh Mohammad ve oğlu Can Mecid ile kızı Jin Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.