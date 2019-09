Esenler’de, Esnaflar Ahilik haftasında Mehter çaldı

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler, Dörtyol Meydanı’nda kurulan Ahi Çarşısı’nda vatandaşlara 7 gün boyunca tanıtılacak.

“AHİLİK GELENEĞİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Dörtyol Meydanı’nda kurulan Ahi Çarşısı’nın ağası su ve tüp bayiliği yapan Fuat Saka, Ahiliğin önemine dikkat çekerek, “Osmanlı döneminde Ahilik çok önemliydi. Ülkenin gelirinin büyük bir kısmı Ahilerden sağlanıyordu diyebilirim. Yaşanan gelişmelerle Ahiliği unutmuşuz. Biz de Esenler Belediyesi’nin katkılarıyla Esenler Esnaf Odası olarak Ahilik geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Mehter takımımızın oluşması ise buradaki berber, kasap, manavı, bakkal esnaflarımızla yaptığımız profesyonel olmayan bir çalışmamızdı. Her sene bu etkinliği yapıyoruz. Ama her sene bu etkinliğin üzerine bir şey katarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bu etkinliğimize pek ilgi alaka göstermiyor. Unutulmuş bir etkinlik olduğu için. Her yıl bu etkinliği yaparak esnafımıza da vatandaşımıza da bu geleneği alıştırarak sevdireceğiz inşallah” dedi.

“AHİLİĞİ VATANDAŞLARIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ”