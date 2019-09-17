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Esenler’de, Esnaflar Ahilik haftasında Mehter çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi, kökeni 12’inci yüzyıla dayanan Ahilik geleneğini Esenler’de yaşattı.

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi, kökeni 12’inci yüzyıla dayanan Ahilik geleneğini Esenler’de yaşattı. Esenler Belediyesi ve Esenler Esnaf Odası’nın işbirliğiyle, Esenler’de düzenlenen ahilik haftasında yılın Ahisi seçilen Fikret Akkoyun’a şed kuşandırıldı.

Esenler Belediyesi, temeli 12’inci yüzyıla dayanan ahilik geleneğini, Esenler Esnaf Odası ile birlikte düzenlediği etkinlikle yaşatıyor. Etkinlik, Esenler’in bakkalı, kasabı, manavı ve berberlerinin de aralarında bulunduğu 25 küçük esnaftan oluşan Mehteran Takımı eşliğinde Davutpaşa Caddesi’nden, Dörtyol Meydanı’na yürüyüş ile başladı. Yürüyüş boyunca esnaf ve vatandaşlara gül dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca Esenler'de Yılın Ahisi Fikret Akkoyun’a "Şedsiz kazanç haramdır" felsefesinden hareketle, 'Ahilik Duası' eşliğinde şed kuşandırıldı. Programda, esnafa ve vatandaşlara 'Ahi Helvası' ve 'Ahi Şerbeti' de ikram edildi. Programa Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Osman Gökçebaş, Esenler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Şahin, siyasi parti ilçe başkanları, stk başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler, Dörtyol Meydanı’nda kurulan Ahi Çarşısı’nda vatandaşlara 7 gün boyunca tanıtılacak.

“AHİLİK GELENEĞİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Dörtyol Meydanı’nda kurulan Ahi Çarşısı’nın ağası su ve tüp bayiliği yapan Fuat Saka, Ahiliğin önemine dikkat çekerek, “Osmanlı döneminde Ahilik çok önemliydi. Ülkenin gelirinin büyük bir kısmı Ahilerden sağlanıyordu diyebilirim. Yaşanan gelişmelerle Ahiliği unutmuşuz. Biz de Esenler Belediyesi’nin katkılarıyla Esenler Esnaf Odası olarak Ahilik geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Mehter takımımızın oluşması ise buradaki berber, kasap, manavı, bakkal esnaflarımızla yaptığımız profesyonel olmayan bir çalışmamızdı. Her sene bu etkinliği yapıyoruz. Ama her sene bu etkinliğin üzerine bir şey katarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bu etkinliğimize pek ilgi alaka göstermiyor. Unutulmuş bir etkinlik olduğu için. Her yıl bu etkinliği yaparak esnafımıza da vatandaşımıza da bu geleneği alıştırarak sevdireceğiz inşallah” dedi.

“AHİLİĞİ VATANDAŞLARIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ahilik geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Osman Gökçebaş da, “Ahilik Teşkilatını bu gün burada yaşatmaya çalışıyoruz. Önemli olan bu değerleri bu gün burada anarken, vatandaşlarımıza nasıl anlatabiliriz. Daha iyi kaynaşır ve dayanışma içerisinde nasıl olabiliriz. Bunların yolunu düşünmek ve çözüm yollarını üretmek ahilik haftasını en iyi kutlamak olacaktır. Bu amaçla, Esenler Belediyesi olarak esnaflarımızla her daim beraber olmaya ve onların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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