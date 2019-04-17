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ESENLER'DE EVDE KENDİNİ YAKAN KİŞİ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 08:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Esenler'de ailesiyle birlikte yaşadığı evde kendini yaktığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.  Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 1004 Sokakta saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Esenler'de ailesiyle birlikte yaşadığı evde kendini yaktığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 1004 Sokakta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katında ailesiyle birlikte oturan Mustafa Erik eve geldi. İçeri giren Erik, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında getirdiği bidonda bulunan yanıcı maddeyi üzerine dökerek kendisini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Erik'e ilk müdahale evde bulunan yakınları tarafından yapıldı. Battaniye ile Erik'in yanmasını engelleyen aile evde çıkan yangına ise engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Evde bulunan yakınları tarafından üzerine battaniye örtülerek kurtarılan Mustafa Erik'in ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görüntü dökümü:
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-Ambulansta bulunan yaralı
-Mahalle sakinlerinin olay yerine gelmesi
-İtfaiye ekipleri
-Polis ekipleri
-Olayın gerçekleştiği bina
-Genel ve detay görüntüler

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