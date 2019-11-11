Esenlerde feci kaza! Sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı!

Kaza, gece saat 03.45 sıralarında Esenler İlçesi Otogar bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar Bağlantı Yolu’ndan Ankara istikametine gitmekte olan meyve sebze yüklü Mert Karabıcak idaresindeki kamyonet kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan kamyonet aynı istikamete seyir halinde olan Cansel Seçkin idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmadan dolayı asılı kalan kamyonet, öndeki kamyonun arkasında bir süre sürüklendi.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiyelerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine intikal ederek kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Ambulans ile Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın çıkış nedenini ise polis ekipleri araştırmaya başladı. (İHA)

