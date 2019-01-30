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Esenler’de ‘Gazetecilik Mesleğinin Geleceği’ konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Esenler’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ‘Gazetecilik Mesleğinin Geleceği’ konulu bir panel düzenlendi.

Esenler’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ‘Gazetecilik Mesleğinin Geleceği’ konulu bir panel düzenlendi. Panelde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Yeni nesil gazetecileri yetiştirmek için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Esenler Belediyesi ile İletişim Platformu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir panel düzenledi. Toplumun haber alması ve kamuoyu oluşturulmasında büyük rol üstlenen gazetecilerin sorunlarının konuşulduğu ’Gazetecilik Mesleğinin Geleceği’ konulu panel, Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panelde yılın 365 günü, 24 saat haber akışını sağlamak için görevlerini en zor şartlarda dahi yerine getirmeye çalışan gazetecilerin sorunlarının ele alınmasının yanı sıra, Türkiye ve dünya ölçeğinde mesleğin icrası ve yaşanılan sıkıntılara da yer verildi. Moderatör olarak TRT Cumhurbaşkanlığı Muhabiri ve İletişim Platformu Başkanı Ali Artmaz’ın olduğu panelde konuşmacı olarak ise Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve TRT World Haber Koordinatörü Fatih Er söz aldı. Panele Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve basın camiasından isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Panelde konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Her meslekte ahlak çok önemlidir. Her meslekte bilgi çok önemlidir. Gazetecilikte ise ahlak çok daha önemlidir. Söylediğiniz söz, ettiğiniz her kelime bir toplumu kaosa da götürebilir ya da bir toplumu kurtuluşa da götürebilir. Herkes ağzından çıkana dikkat etmeli ama gazeteciler biraz daha dikkat etmelidir. Bizim bu toplumda doğruyu, bilgiyi ve hikmeti bize anlatacak gazetecilere ihtiyacımız var. Biz de yeni neslin yetişmesi için üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz. Gazete, medya sizi öyle bir enformasyon içerisine sokuyor ki, sahte kahramanları kahraman, devleri cüce, cüceleri dev yapabiliyor. Bizim onun için gerçek kahramanları görmek, gerçek sorunları görmek, gerçek kahramanlara ulaşmak için gerçek gazeteciler ile buluşmamız gerekiyor" dedi.

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