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Esenler?de gençler vatandaşı, Amerikan ürünlerini boykot etmeye çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

ESENLER?DE gençler Türkiye'nin ekonomik özgürlüğünü koruma mücadelesi kapsamında, Amerikan ürünlerini boykot etti.

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER?DE gençler Türkiye'nin ekonomik özgürlüğünü koruma mücadelesi kapsamında, Amerikan ürünlerini boykot etti. Kendilerini 'Mihmandar Gençlik' olarak tanımlayan gençler, sokaklarda proşör dağıtıp, vatandaşı ve esnafı, ABD ürünlerini boykot etmeye çağırdı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik ambargo sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerikan ürünlerine boykot çağrısı üzerine gençler harekete geçti. Esenler?in gençlik yapılanması olan 'Mihmandar', Türkiye'nin ekonomik özgürlüğünü koruması için Dörtyol Meydanı'nda toplandı. Gençler, üzerlerinde Türk bayraklı tişört ve şapkalar ile ellerindeki "Haydi Esenler! Boykot Ediyoruz, Amerikan Mallarını Kullanmıyoruz" yazılı broşürleri ilçedeki alışveriş merkezlerine, esnafa ve vatandaşlara dağıttı. Amerikan markalarının listesinin de yer aldığı broşürlerin dağıtılmasıyla vatandaşlarda bir farkındalık oluşturuldu ve boykota destek vermeleri, Amerikan malı almamaları istendi.
Boykota gençlerin yanı sıra ilçe protokolü, esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Türkiye'nin ekonomik özgürlüğünü koruma mücadelesi kapsamında gençlerin halkı bilinçlendirme amaçlı Amerikan ürünlerini boykot çalışmasına Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
?BİR DAHA AMERİKAN ÜRÜNLERİNİ ALMAYALIM?
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ?Boykot çağrısıyla Esenler?deki bütün kardeşlerimize bu duyuruyu yaparak Amerikan menşeli ne varsa hepsini terk edelim. Bir daha Amerikan ürünlerini almayalım. Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. Kola içmesek ne olur, İphone kullanmasak neyimiz eksilir. Amerikan ürünlerini evimize sokmamaya, bundan sonra satın almamaya özen gösterelim? diyerek vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istedi.
?YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİMİZLE ALIŞVERİŞ YAPALIM?
Göksu, konuşmasına şöyle devam etti:
?Kendisini devlet başkanı zanneden Siyonist Trump?a söylüyoruz. Ne yaparsan yap başaramayacaksın. Biz buradayız. Amerikan menşeli ürünleri raflarınızdan indirin. Sattıktan sonra yenisini almayın. Oraya yerli ve milli ürünlerimizi koyun. Yerli ve milli ürünlerimizle alışveriş yapalım. Artık Amerika şunu bilsin. Dünyadaki tek güç kendisi değildir.?
?BU EKONOMİK SAVAŞIN YANDAŞLARI OLACAĞIZ?
Amerikan markalarının listesinin yer aldığı broşürleri dağıtmaya gelen Sinan Arslan, ?Mihmandar Gençlik olarak Amerikan ürünlerini boykot etmek için sahaya indik. Broşür bastırarak halka dağıtacağız. Marketlerde kesinlikle Amerikan ürünlerini kullanmamalarını tavsiye edeceğiz. Bu şekilde bu ekonomik savaşın da yandaşları olacağız. Herkesi Türkiye?nin yanında olmaya davet ediyorum? dedi.
?AMERİKAN ÜRÜNLERİNE KARŞI GRUP HALİNDE TEPKİ GÖSTERECEĞİZ?
Abdülsamet Aktan ise, ?Burada Amerika?nın Türkiye?ye yapmış olduğu yaptırımlara karşı, yapılaşmış bir gençlik olarak Amerika?yı boykot etmek için toplandık. Biz halkımızı Amerikan ürünlerine karşı grup halinde tepki göstereceğiz? ifadelerini kullandı.

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