HABER

Esenler’de gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Esenler’de yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Esenler’de gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Esenler’de yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, şenliğin keyfini doyasıya yaşadı.
Esenler’de düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde birbirinden renkli uçurtmalar gökyüzünü süsledi. Esenler Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şenliğe vatandaşlar adeta akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen Esenlerliler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise yoğun rüzgardan dolayı uçurtma uçururken oldukça zorlandı. Etkinliğe Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı. Başkan Göksu’ya vatandaşların ilgisi yoğun olurken Göksu’da uçurtma uçurmayı ihmal etmedi. Şenlikte ayrıca çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenlenirken, 200 çocuk için 600 uçurtma dağıtıldı.

"Çocuklarımız ile beraber dünya barış günü münasebeti ile uçurtmalarımızı uçuruyoruz"
Barışın ve huzurun sembolünün çocuklar olduğunu dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu şenliği özellikle 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapmak istedik. İnsanlığın barışa ve huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde yaşıyoruz. Barış ve huzurun sembolü ve simgesi çocuklardır. Barışın ve huzurun bozulduğu yerde en çok acı çeken çocuklar olur. Çocukların, gökyüzünün semasına bayrakları ya da uçurtmalarıyla söyledikleri mesajla yeryüzünde huzur, bereket, kardeşlik istediklerini söylemesini istedik. Bugün çocuklarımız ile beraber dünya barış günü münasebeti ile uçurtmalarımızı uçuruyoruz. 200 çocuk 600 uçurtma ile uçurtmalarını uçuruyorlar. Artık geleneksel hale gelecek. Burası millet bahçemiz ve buranın arka tarafında büyük çocuk parkları yapılıyor. O zaman geleneksel olarak çok daha hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

Şenlikten en çok çocuklar mutlu
Uçurtma uçurmayı öğrenmeye geldiğini söyleyen bir çocuk, "Buraya uçurtma uçurmak için geldim. Gezdim, dolaştım, fotoğraf çektirdim. Uçurtma uçurmayı bilmiyorum ama öğrenmeye geldim. Çok mutluyum. Herkes buraya gelsin. Burası çok güzel. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Esenler’de gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Esenler’de gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Esenler’de gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Esenler’de gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
İzmit'te 5 bin kişiye dağıtılan balık ekmek yarım saatte tükendiİzmit'te 5 bin kişiye dağıtılan balık ekmek yarım saatte tükendi
Av yasağı bitti, Sinop'ta tezgahlar şenlendiAv yasağı bitti, Sinop'ta tezgahlar şenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.