Esenler'de hurda yığınına dönen araçta can pazarı: 4 yaralı

Emin YEŞİL-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil, beton bariyerleri aşıp savrulduktan sonra karşı yönde ilerleyen iki araca çarparak durabildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mahmutbey Yolunda saat 18.30 sıralarından meydana geldi. Ederine istikametinde seyir halinde olan 55 SJ 393 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, beton bariyerleri aşıp savrulduktan sonra karşı yönde ilerleyen 34 PG 0828 plakalı minibüs ile 34 BbN 350 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, 15 yaşındaki M.D., Enes Karasungur, Emre Karasungur ve Yusuf Dereli yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Bağcılar ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırdı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Seyir halindeyken kazayı izleyen iki araç sürücüsü de kaza yaptı. Maddi hasarın oluştuğu bu kaza sonrası iki sürücü, birbirleriyle tartıştı.

Öte yandan; bazı vatandaşların, kazanın ardından ekiplerin çalışmalarını cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medyadan canlı yayınladıkları görüldü.