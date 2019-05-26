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Esenler’de İmamoğlu’na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 00:48 | Son Güncelleme

Esenler Dörtyol Meydanı’nda seçim çalışması için gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar PKK tepkisi gösterdi.

Esenler Dörtyol Meydanı’nda seçim çalışması için gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar PKK tepkisi gösterdi. Vatandaşların tepkisi sonrasında çevik kuvvet araya girerken, İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’deki iftar programının ardından seçim çalışması için AK Parti seçmenin yoğun olduğu Esenler’e geldi. Dörtyol Meydanı’nda bir sokağı gezmek isteyen İmamoğlu’na vatandaşlar tepki gösterdi. İmamoğlu’nu gören vatandaşlar, ‘Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan’ diye slogan attı. İstiklal Marşı’nı okuyarak sloganlarını sürdüren vatandaşlar, daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşmasıyla birlikte, ‘Kahrolsun PKK, Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diyerek tepki gösterdi. Yaşanan kargaşa nedeniyle çevik kuvvet polisleri araya girerken, CHP’nin Adayı İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.

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