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Esenler'de iş yeri tabelası iki kişinin üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 20:49 | Son Güncelleme

ESENLER'de bir börek salonunun tabelası cadde üzerinde yürüyen iki kişinin üzerinde düştü.

Esenler'de iş yeri tabelası iki kişinin üzerine düştü

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'de bir börek salonunun tabelası cadde üzerinde yürüyen iki kişinin üzerinde düştü. Tabelanın altında kalarak yaralanan kişiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Esenler Oruç Reis Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet Kaş ve Kadir İnceel kaldırımda yürürken, börek salonunun tabelası üzerlerine düştü. Tabelanın altında kalan yaralılar, mahallesi sakinleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırdı.

"OKUL DAĞILSAYDI FACİA OLURDU"
Kazayı gördüğünü söyleyen Fırat Önenç "Ben annemle beraber camları siliyordum. Bir baktım, bir anda tabela düştü aşağıya, arkadaşlar altında kaldı. Ben dayım ile beraber aşağıya indim. Tabelayı kaldırınca bir kişinin kafası gitmişti, diğerinin de kafası yaralıydı. Ben kazağımı çıkardım tampon yaptım. Ambulans geldikten sonra arkadaşları aldılar gittiler. Allahtan okul dağılmamıştı o sırada, okul dağılsaydı facia olacaktı burada" dedi.

"KAN DEVAMLI AKIYORDU"
Kaza anını gördüğünü söyleyen Cemil Yılmaz da, "Yeğenim kafasına bez koymuştu kanı durdurmak için, elimin içi kadar bir patlak vardı. Kan devamlı akıyordu. Korktum ben, çocuğun yüzü bayağı bir sararmıştı. Çocuğu konuşturmak için bayağı mücadele ettik ama ambulans gecikti" dedi.

(FOTOĞRAF)

Esenler'de iş yeri tabelası iki kişinin üzerine düştüEsenler'de iş yeri tabelası iki kişinin üzerine düştüEsenler'de iş yeri tabelası iki kişinin üzerine düştü

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