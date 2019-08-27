HABER

ESENLER'DE KAMYON ÜST GEÇİDE TAKILDI, ARKADAN GELEN MOTOSİKLETLİ KIL PAYI KURTULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Esenler'de elektrik trafosu yüklü bir kamyon üzerindekilerle birlikte yüksekliği artınca üst geçide takıldı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
Esenler'de elektrik trafosu yüklü bir kamyon üzerindekilerle birlikte yüksekliği artınca üst geçide takıldı. Kamyona yüklü trafonun betonarme tavan kısmı yerinden koparak yola düştü. O anda kamyonun tam arkasında seyir halindeki bir motosikletli kıl payı kurtuldu.
Kaza, saat 15.00'te O - 3 otoyolu Esenler Atışalanı mevkii Aksaray yönünde meydana geldi. Ali İhsan Özkan yönetimindeki 06 PSJ 85 plakalı elektrik trafosu yüklü kamyon, köprünün altından geçerken üzerindekilerle birlikte yüksekliği fazla olmasından dolayı üst geçit köprüsüne takıldı. Takılmanın etkisiyle trafonun betonarme olan tavan kısmı, yerinden koparak yola düştü. O anda kamyonun arkasında motosikletiyle seyir halinde bulunan Yener Koç önüne düşen beton bloğun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olayın şokuyla kendini yol kenarına atan Koç, "Kamyonun arkasındaydık, bir anda üst geçitten geçemeyip üstündeki beton blok, koruyucu blok önümüze düştü. Kopan taşlar bize vurdu ama ucuz atlattık işte. Hemen arkasındaydım, beton blok hemen önüme düşer düşmez toz bulutuyla önümüzü göremez olduk. Bariyerlere vurdurarak geldim kenara" şeklinde konuştu.
Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza uzun süre trafik yoğunluğuna sebep oldu. Yola düşen beton blok görevliler tarafından kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
----------------------------------
-Üst geçide takılan kamyon
-Yükten kopup yola düşen parça
-Kıl payı kurtulan motosikletli ile röportaj
-Vatandaş ile röportaj
-Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
HDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındıHDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı
Kamıştan gemi Çanakkale’deKamıştan gemi Çanakkale’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.