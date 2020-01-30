Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, kentte kamu binalarının yüzde 92'sinin depreme hazır hale getirildiğini belirterek, "Toplam 7 bin 60 okulun sadece 39'unda risk var. Onların bir kısmı yıkılmaya başlanmış ve yıkılıyor." dedi.

İlçedeki kentsel dönüşümün çalışmalarıyla ilgili Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Göksu, Elazığ'da yaşanan son depremde devletin nasıl hızlı organize olabildiğinin görüldüğünü anlattı.

Göksu, şunları kaydetti:

"İstanbul ölçeğinde şu anda kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır hale getirilip yenilenmiştir. İstanbul'da toplam 7 bin 60 okulun sadece 39'unda risk var. Onların bir kısmı yıkılmaya başlanmış ve yıkılıyor. Devlet, kamu binalarının yenilenmesi ve depremle ilgili üzerine düşen sorumlulukları belirlemiş ve onu da yerine getirmiştir. Bu çerçevede toplanma alanlarıyla ilgili mesafe kat edildi. Şu anda İstanbul'da 10 binin üzerinde toplanma ve barınma alanı tespit edilerek, yerler ortaya çıkarıldı. Depremle ilgili asıl yapılması gereken yapı stoğunun yenilenmesidir. Esenler'de 98 bin 160 konut problemli, bunların şu ana kadar 56 binini yeniledik ve konutlarda vatandaşlarımız oturuyor, inşaatı biten konutlara da 2020 yılı sonunda kavuşacaklar."