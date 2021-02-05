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  4. Esenler’de korkutan yangın: Mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi

Esenler’de korkutan yangın: Mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi

05.02.2021 01:54 | Son Güncelleme:
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Esenler’de bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Esenler’de bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Tüm binayı kaplayan duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22:00 sıralarında Esenler Nine Hatun Mahallesi 142.Sokak’ts yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı kaplayan duman nedeniyle bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Binada bulunan onlarca vatandaş korku ve panik yaşarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çığlık çığlığa evlerinde mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşları hastaneye kaldırdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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