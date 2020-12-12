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  4. Esenler’de küçük kızı istismar eden şahsın yakalanma anı kamerada

Esenler’de küçük kızı istismar eden şahsın yakalanma anı kamerada

12.12.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Esenler’de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden şahsın, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçmaya çalışırken yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz 30 Kasım’da meydana gelen olayda 47 yaşındaki A.Ö., 11 yaşındaki küçük bir kızı taciz etmişti.

Esenler’de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden şahsın, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçmaya çalışırken yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz 30 Kasım’da meydana gelen olayda 47 yaşındaki A.Ö., 11 yaşındaki küçük bir kızı taciz etmişti. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ise tepkiler çığ gibi büyümüştü. Olayın hemen ardından olayla alakalı Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler işyerine giderek çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenler polisi, şüpheli şahsın kimliğini kısa sürede tespit etmişti. Olay gününden bu yana devam eden çalışmalarda tacizci A.Ö, Esenler polisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahsın yakalandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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