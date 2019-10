Esenler'de kültür sanat sezonu açıldı

Toplumların kendi medeniyet ve geleneksel değerleriyle yaşadıklarını dikkati çeken Göksu, şunları kaydetti:

"Hoca Ahmet Yesevi gerçekten her birimizin özellikle Türk dünyasının bilmesi ve anlaması gereken bir değerdir. Çünkü her sözünde hikmeti arayan, her sözünde güzeli arayan ve her sözünde huzuru arayan bir bilge, bir mutasavvıftır. Bir yıl boyunca Hoca Ahmet Yesevi çalışarak hikmeti, güzelliği yakalayalım ve bu sayede huzuru hep beraber yakalayım istedik. Türk dünyasının manevi lideri olarak nitelendirilen, birlik, beraberlik ve hoşgörüyü yayan bir gönül ve sevgi eri olan Hoca Ahmet Yesevi'nin anlatılması ve bütün Müslümanlara rehber olacak nitelikte söylediği hikmetlerin tanıtılması amacıyla, 2019-2020 yılı kültür sanat sezonunu Hoca Ahmet Yesevi'ye adadık. İnşallah kültür sezonumuz dolu dolu geçecek."

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yıldız ise Esenler Belediyesi'nin değerli büyükleri tanıtmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Hoca Ahmet Yesevi'nin tanıtılmasının üniversite olarak kendilerini mutlu ettiğini belirten Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Pir'i Türkistan ve bizim gönül mayamızı çalan büyüğümüz. Bu yüzden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ediyorum." dedi.