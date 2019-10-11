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Esenler'de kültür sanat sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 22:52 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler'de "2019-2020 Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu" etkinlikleri başladı - Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: - "Hoca Ahmet Yesevi her birimizin özellikle Türk dünyasının bilmesi ve anlaması gereken bir değerdir"

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesinin her yıl farklı bir temayla düzenlediği kültür sanat etkinlikleri başladı.

Bu yılki teması "Hoca Ahmet Yesevi" olarak belirlenen 2019-2020 kültür sanat sezonunun açılış programı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatının anlatıldığı bir belgesel gösterimi ile başlayan programın açılış törenine, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra pek çok sanatsever katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Göksu, bugün Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muzaffer olmasını dileyerek, "Sözlerime şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Sağlıklı bir şekilde inşallah yurdumuza dönsünler." dedi.

- "Sezonu Hoca Ahmet Yesevi'ye adadık"

Kültür sanat sezonlarında her yıl farklı bir tema işlediklerini belirten Göksu, bu yıl Hoca Ahmet Yesevi yılı olarak belirlediklerini ifade etti.

Toplumların kendi medeniyet ve geleneksel değerleriyle yaşadıklarını dikkati çeken Göksu, şunları kaydetti:

"Hoca Ahmet Yesevi gerçekten her birimizin özellikle Türk dünyasının bilmesi ve anlaması gereken bir değerdir. Çünkü her sözünde hikmeti arayan, her sözünde güzeli arayan ve her sözünde huzuru arayan bir bilge, bir mutasavvıftır. Bir yıl boyunca Hoca Ahmet Yesevi çalışarak hikmeti, güzelliği yakalayalım ve bu sayede huzuru hep beraber yakalayım istedik. Türk dünyasının manevi lideri olarak nitelendirilen, birlik, beraberlik ve hoşgörüyü yayan bir gönül ve sevgi eri olan Hoca Ahmet Yesevi'nin anlatılması ve bütün Müslümanlara rehber olacak nitelikte söylediği hikmetlerin tanıtılması amacıyla, 2019-2020 yılı kültür sanat sezonunu Hoca Ahmet Yesevi'ye adadık. İnşallah kültür sezonumuz dolu dolu geçecek."

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yıldız ise Esenler Belediyesi'nin değerli büyükleri tanıtmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Hoca Ahmet Yesevi'nin tanıtılmasının üniversite olarak kendilerini mutlu ettiğini belirten Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Pir'i Türkistan ve bizim gönül mayamızı çalan büyüğümüz. Bu yüzden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Esenler Belediyesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Gecenin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müziği Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal, Türk dünyasına özgü derlediği türküleri seslendirdi.

Etkinlikte ayrıca ressam Tülay Gürses'in "Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'den Renkler" sergisinin açılışı yapıldı.

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