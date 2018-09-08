- ESENLER'DE METRO ÇIKIŞINI SU BASTI MAHSUR KALANLAR SUYUN İÇİNDE YÜRÜDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Esenler Terazidere Metro İstasyonunun çıkışını su bastı. Rögarlardan geri tepen su nedeniyle cadde yaya ve araç trafiğine kapandı. Araçlar suyun içinde kaldı. Bazı sürücüler araçlarından çıkarak suyun içinde yürüdü. Metrodan çıkmak isteyenler de tahtaların üzerinden yürümek zorunda kaldı. Su baskını nedeniyle kazalar da meydana geldi.
Görüntü Dökümü:
-Yoğun yağış
-Su baskını
-Masur kalan araçlar
-Kazaya karışan araçlar
-Suyun içinde yürüyenler
-Metro istasyonu
-Tahtaların üzerinde yürüyenler
-Bebek arabasıyla yürüyenler
-Detaylar
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı
İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi
Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...
Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum