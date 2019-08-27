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ESENLER'DE MOTOSİKLETE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

Yılmaz OKUR/İSTANBUL DHA Esenler'de bir otomobilin çarptığı iddia edilen motosiklet, savrularak önündeki minibüsün altına girdi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL DHA
Esenler'de bir otomobilin çarptığı iddia edilen motosiklet, savrularak önündeki minibüsün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı.
Kaza, saat 16.30 sularında O3 Otoyolu Esenler Atışalanı mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeki plakası belirlenemeyen bir otomobil, önünde seyreden 34 KV 3656 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet önünde giden 34 LJ 244 plakalı minibüsün altına girerek durabildi. Motosiklet sürücüsü Turgay Kesekler yaralanırken, kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Kesekler, “Giderken sağ şeritteydim, araba vurdu. Savruldum ne olduğunu da anlamadım zaten. Motor kaydı gitti, arabanın altına girdi. Ben de herhalde bariyerlere mi çarptım hatırlamıyorum yani. Motorlar trafikte araçtan sayılmıyor zaten. Hayalet gibiyiz zaten biz. Özellikle üstümüze üstümüze sürüyorlar yani. Motorları görmezden geliyorlar" dedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan motosiklet görüntüsü
-Yaralı ile röportaj
-Motosikletin minibüsün altından çıkarılması
-Ambulansın olay yerine gelişi
-Yaralıya ilk müdahale
Genel ve detay görüntüler

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