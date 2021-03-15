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Esenler’de olaylı gece: 3 yaralı

15.03.2021 07:40 | Son Güncelleme:
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Esenler’de 8 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Esenler’de 8 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu. 3 kişinin hastaneye getirilmesinin ardından kimliği belli olmayan kişiler hastaneye gelip kurşun yağdırdı.
Olay saat 01.00 sıralarında Esenler İlçesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde isimleri 8 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı tartışma yaşandı. Silahlı kavgada Y.Y., V.T. ve T.Y. isimli 3 kişi silahla yaralandı.
Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hastanenin önünde silah ile ateş açtılar
Esenler’de yaşanan silahlı kavganın ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önüne plakası alınamayan bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin havaya silahla ateş ederek kayıplara karıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri acil servisin önünde incelemeler gerçekleştirdi. Polis ekipleri birbirine yakın saatlerde meydana gelen her iki olayın bağlantılı olup olmadığı yönünde çalışmalar yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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