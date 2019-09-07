HABER

Esenler'de otomobilin apartman boşluğuna düşme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

  Alper KORKMAZ-Şahin BOZKURT İSTANBUL/DHA - ESENLER'de  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra apartman boşluğuna düştü.

Alper KORKMAZ-Şahin BOZKURT İSTANBUL/DHA - ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra apartman boşluğuna düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenler Fatih mahallesi 257. sokakta meydana geldi. Zeynep Maşoğlu direksiyon hakimiyetini kaybedince önce park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil, apartman boşluğuna düştü. Aracın içindeki iki çocuk, o sırada sokakta bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Zeynep Maşoğlu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan Maşoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı sokak üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın önce park halindeki bir otomobile çarptığı daha sonra da apartman boşluğuna düştüğü görülüyor.

PARTNERMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleriMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleri
10 yaşındaki Naz ödev için deprem tatbikatı yaptı, AFAD'la enkaza girdi10 yaşındaki Naz ödev için deprem tatbikatı yaptı, AFAD'la enkaza girdi
Farklı sanat dalları bir aradaFarklı sanat dalları bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

Sultanbeyli'de yatak fabrikası küle döndü

Yatak fabrikası küle döndü

Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.