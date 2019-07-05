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Esenler'de renkli görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi'nin "Eğlen ve Öğren" sloganıyla düzenlediği yaz okulunda 5 bin öğrenci, şenlik havasında bir piknik yaptı.

Esenler'de renkli görüntüleri

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi'nin "Eğlen ve Öğren" sloganıyla düzenlediği yaz okulunda 5 bin öğrenci, şenlik havasında bir piknik yaptı. 7-14 yaş arasındaki çocukların yer aldığı piknikte Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya çocuklar tarafından gösterilen yoğun ilgi renkli görüntülere sahne oldu.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği yaz okulunda 5 bin öğrenci, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde şenlik havasında bir piknik yaptı. "Eğlen ve Öğren" sloganıyla düzenlenen Yaz Okulu'ndaki 7-14 yaş arasındaki 5 bin öğrenci ile öğretmenleri ve aileleri doyasıya eğlendi.

ŞENLİK TADINDA PİKNİK

Esenler’de yaz tatili boyunca gerçekleştirilen yaz okulunda değerler eğitiminden, kültürel, bilimsel ve sportif aktivitelere kadar birçok farklı alanda kendilerini geliştirme imkânı bulan öğrenciler bu kez de şenlik tadında geçecek piknikte gönüllerince eğlendi.

ÇOCUKLAR ETKİNLİKTEN ÇOK MEMNUN

Düzenlenen piknikte çok eğlendiklerini dile getiren Bedirhan Sezer, Rümeysa Yiğit, Zehra Yaman, Havin Minnaz ve Beyzanur Yiğit, öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Etkinliğe katılan görevlilerden Recai Ertürk, Ayşe Fayreli ve Hakkı Can, “Çok güzel eğleniyoruz. Çocuklarımız çok mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.

“ŞEHİR KURGUMUZU ÇOCUK ŞEHRİ ÜZERİNE KURGULUYORUZ”

Esenler’i çocuk şehri yapmaya devam ettiklerini dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Esenler İstanbul’un en genç nüfusuna sahip ilçelerden bir tanesi. Biz Esenler’de şehir kurgumuzu çocuk şehri üzerine kurguluyoruz. Bu anlamda dünyanın ilk çocuk sokağını kuran belediyeyiz. Şehre sahip çıkmak, şehirde yardımlaşmayı birlikte dayanışmayı icra etmenin yolu o şehre tebessüm etmektir. Bir şehirde çocuklar tebessüm ederse, kadınlar tebessüm ederse o şehir tebessüm eder ve bizde o şehri en güzel şekilde kurgularız” dedi.

“KAPISINI HİÇ KAPATMAMIŞ BİR BELEDİYE BAŞKANIYIM”

Çocuklar tarafından büyük bir sevgi seliyle karşılanan Göksu, “Ben sokaklarda çok gezen bir belediye başkanıyım. Kapısını hiç kapatmamış bir belediye başkanıyım. Çocukla çocuk olmayı, yaşlıyla yaşlıyla yaşlı olmayı ve onlarla aynı şehrin duygularını paylaşmaya çok özen göstererek bu noktaya geldik. Bugün şehrimizin çocukları burada ve bizde bu şehri çocuk şehri yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Çocuklar, Esenler Belediyesi'nin yaprak döner ikramı ile karınlarını doyurdu. Çocuklara günün sonunda çeşitli hediyeler de verilecek.

(FOTOĞRAF)

Esenler'de renkli görüntüleriEsenler'de renkli görüntüleriEsenler'de renkli görüntüleriEsenler'de renkli görüntüleri

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