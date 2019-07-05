Esenler'de renkli görüntüleri

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi'nin "Eğlen ve Öğren" sloganıyla düzenlediği yaz okulunda 5 bin öğrenci, şenlik havasında bir piknik yaptı. 7-14 yaş arasındaki çocukların yer aldığı piknikte Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya çocuklar tarafından gösterilen yoğun ilgi renkli görüntülere sahne oldu.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği yaz okulunda 5 bin öğrenci, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde şenlik havasında bir piknik yaptı. "Eğlen ve Öğren" sloganıyla düzenlenen Yaz Okulu'ndaki 7-14 yaş arasındaki 5 bin öğrenci ile öğretmenleri ve aileleri doyasıya eğlendi.

ŞENLİK TADINDA PİKNİK

Esenler’de yaz tatili boyunca gerçekleştirilen yaz okulunda değerler eğitiminden, kültürel, bilimsel ve sportif aktivitelere kadar birçok farklı alanda kendilerini geliştirme imkânı bulan öğrenciler bu kez de şenlik tadında geçecek piknikte gönüllerince eğlendi.

ÇOCUKLAR ETKİNLİKTEN ÇOK MEMNUN

Düzenlenen piknikte çok eğlendiklerini dile getiren Bedirhan Sezer, Rümeysa Yiğit, Zehra Yaman, Havin Minnaz ve Beyzanur Yiğit, öğretmenlerine teşekkür ettiler.