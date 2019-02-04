Esenler’de şehir magandaları dehşet saçtı: 1’i bebek 3 yaralı

Esenler Dörtyol Meydan alt geçidini asker uğurlaması sırasında trafiğe kapatan şehir magandaları kuru sıkı tabancalarla etrafa rastgele ateş açtı. Kendilerine tepki gösteren bir vatandaşın aracına saldıran şehir magandaları 1’i bebek 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaşanan arbede anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Esenler Dörtyol Meydan alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlaması için konvoy oluşturan bir grup maganda yolu trafiğe kapattı. Kuru sıkı tabancalara etrafa rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı. Bu sırada alt geçidi kullanmak isteyen bir sürücü araçta hastası olduğunu söyleyerek şehir magandalarına tepki gösterdi. Magandalar sürücünün tepkisi üzerine araca saldırdı.

Bebeği kurtarmak için araçtan indi, başka bir araç tarafından sıkıştırıldı

Şehir magandalarının saldırdığı araçta bir aile ve bebek olduğu öğrenildi. Araçta bulunan bir şahıs saldırı üzerine hemen bebeği alarak araçtan indi. Bu sırada başka bir araç kaçmaya çalışırken bebeği ve şahsı iki araç arasında sıkıştırdı.